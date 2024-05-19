Лерчек раздает свои Лабутены и Balenciaga бесплатно

После развода популярная блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, организовала благотворительную барахолку, где каждый желающий мог встретиться с ней лично, сделать фотографию и забрать до трех вещей из ее роскошного гардероба бесплатно.
Мероприятие собрало более 300 предметов одежды и обуви на общую сумму около 8 миллионов рублей, включая дорогие бренды как Balenciaga и Лабутены.
Чекалина отметила, что этот шаг символизирует начало новой главы в ее жизни и желание делиться с другими.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".