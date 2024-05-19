Артём Качер: "Грустный дэнс" должен был быть сольной песней

Артём Качер раскрыл историю создания хита "Грустный дэнс" на шоу "Сплетни Шейкер"

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Артем Качер, известный поп-исполнитель, стал гостем на шоу "Сплетни Шейкер", где обсудил свой известный трек "Грустный дэнс".

Фото: инстаграм аккаунт Артёма Качера

Качер раскрыл, что песня изначально задумывалась как сольное произведение для его альбома, но по предложению Артема Умрихина (Artik) было решено выпустить ее в дуэте, что привело к ее значительному успеху.

Качер также поделился, что на начальном этапе карьеры он тяжело переживал работу своего продюсера с другими артистами, но теперь они с Артиком находятся в теплых и неформальных отношениях, считая друг друга "семьей".