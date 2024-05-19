Артём Качер: "Грустный дэнс" должен был быть сольной песней

Артем Качер, известный поп-исполнитель, стал гостем на шоу "Сплетни Шейкер", где обсудил свой известный трек "Грустный дэнс".
Качер раскрыл, что песня изначально задумывалась как сольное произведение для его альбома, но по предложению Артема Умрихина (Artik) было решено выпустить ее в дуэте, что привело к ее значительному успеху.
Качер также поделился, что на начальном этапе карьеры он тяжело переживал работу своего продюсера с другими артистами, но теперь они с Артиком находятся в теплых и неформальных отношениях, считая друг друга "семьей".
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