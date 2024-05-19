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Цветы словно пушистые шарики: это растение превосходно цветёт с конца апреля всё лето

Посадите на участке дицентру

1:13
Садоводство » Цветы

У цветка дицентра есть две разновидности: дицентра великолепная ("цветок разбитое сердце") и дицентра превосходная ("сердце матери").

Посадите на участке дицентру
Фото: https://www.flickr.com/photos/47757737@N00/3452694402/ by Olivier from FRANCE is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Дицентра великолепная вырастает до 90 см и выглядит как небольшой кустарник. Дицентра превосходная образует пушистый шарик высотой 30-40 см, что делает её идеальной для переднего плана цветника.

Обе разновидности хорошо растут как на солнце, так и в полутени. Дицентра великолепная пропадает в июле до следующей весны, поэтому важно отметить её место в саду. Дицентра превосходная цветет с конца апреля всё лето и не увядает.

Обе дицентры морозоустойчивы и хорошо зимуют. На зиму я присыпаю их перегноем и сухой листвой. Без пересадки они могут расти на одном месте 5-6 лет. Размножать дицентру лучше рано весной, когда появляются побеги.

Для ухода за дицентрой используйте стандартные методы: прополка, рыхление, полив и подкормка. Дицентры не любят лишнюю влагу, поэтому выбирайте сухое место для посадки.

Дицентра — по-настоящему великолепная и изящная. Ей стоит найти место в любом саду.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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