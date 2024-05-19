Ученые создали детальную 3D схему головного мозга

Исследователи Университета Гарварда и Google Research сообщили о результатах обширной работы по анализу головного мозга. Они создали подробную схему участка человеческого мозга, имеющего размер, сравнимый с маковым зерном.
Наблюдая за этим, нельзя не признать, что мозг является наиболее сложным объектом на Земле. В настоящее время известно, что внутри черепа содержится 86 миллиардов нейронов, соединенных между собой 100 триллионами синапсов.
В участке мозга объемом всего 1 кубический миллиметр сосредоточены 57 000 нейронов, 150 миллионов синапсов и 230 мм кровеносных сосудов. Для визуализации всех этих сложных структур потребовалось 1,4 петабайта места на диске. Если принять во внимание, что на один диск Blu-Ray помещается 50 Гб, для хранения данного объема данных потребуется около 28 000 таких дисков. Исследователи оценили, что для составления полной карты мозга необходимо не менее 1 экзабайта информации.
Построенная модель отображает не только крайне подробные взаимосвязи между нейронами, но также выявляет некоторые странные явления в виде скоплений зеркальных пар и петельных пучков, которые предстоит изучить. Предполагается, что это может указывать на эпилепсию или являться редким проявлением здоровой мозговой ткани. Достижение ученых сегодня можно рассматривать как новый шаг в направлении глобальной цели — составление полной карты человеческого мозга.
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