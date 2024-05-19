Вам не нужны духи: три способа, чтобы всегда пахнуть хорошо без использования парфюма

Три совета, чтобы иметь приятный запах без применения парфюма

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Получение приятного аромата без использования парфюма — это не только возможно, но и достаточно просто. Применение следующих лайфхаков поможет вам в этом:

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Регулярное принятие душа: очистка кожи тела является основным шагом для избежания неприятных запахов и огрубления кожи. Важно использовать подходящие очищающие средства, такие как скрабы и кислотные продукты, чтобы избежать размножения бактерий и поддерживать здоровье кожи. Здоровое питание: правильное питание играет ключевую роль в общем здоровье организма и может влиять на естественный запах кожи. Употребление большего количества воды и ограничение потребления красного мяса, углеводов и красных овощей поможет уменьшить неприятные запахи, связанные с пищей. Использование натуральных продуктов: при выборе очищающих средств обращайте внимание на состав, отдавая предпочтение натуральным маслам, таким как кокосовое, ши и миндальное масла. Они не только питают кожу, но и придают ей приятный аромат, который может заменить парфюм.