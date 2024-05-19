Элитный отдых в Турции: FUN&SUN, Rixos и Red Wings предлагают уникальную программу до октября

Как сообщает Ассоциация туристических операторов, туроператор FUN&SUN совместно с гостиничной сетью Rixos и авиакомпанией Red Wings запустили премиальную программу отдыха в Турции.
Туристам доступен элитный отдых: пакет включает проживание в отелях Rixos в Анталии и перелёт на специальном бизнес-джете SSJ-100, рассчитанном всего на 50 пассажирских мест. Во время полёта пассажирам предоставляют горячее питание, алкогольные и безалкогольные напитки, а также выдают персональные планшеты Aquaris и наушники GG Pods.
Первый рейс состоялся вчера, 18 мая. Рейсы будут выполняться два-три раза в неделю, программа продлится до 13 октября.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".