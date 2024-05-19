Вкусный и освежающий лимонад на основе розовой воды: идеальный напиток для лета. Дети будут в восторге!

Устали от жары и хочется чего-то освежающего и вкусного? Тогда этот рецепт для вас. Попробуйте этот очень простой лимонад из розовой воды.
Смешайте все ингредиенты (кроме кубиков льда) в блендере, поставьте в холодильник. При необходимости добавьте несколько кубиков льда. Разлейте напиток в бокалы, Украсьте дольками лимона и листьями мяты.
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