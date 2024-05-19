Вкусный и освежающий лимонад на основе розовой воды: идеальный напиток для лета. Дети будут в восторге!

Лимонад из розовой воды: освежающий напиток

0:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Устали от жары и хочется чего-то освежающего и вкусного? Тогда этот рецепт для вас. Попробуйте этот очень простой лимонад из розовой воды.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan is licensed under Creative Commons CC0 License

Ингредиенты

1/2 стакана розовой воды

5 кубиков льда

1 чайная ложка эссенции розы

2 веточки листьев мяты

2 стакана воды

1/4 стакана концентрированного лимонада

2 дольки лимона

Приготовление

Смешайте все ингредиенты (кроме кубиков льда) в блендере, поставьте в холодильник. При необходимости добавьте несколько кубиков льда. Разлейте напиток в бокалы, Украсьте дольками лимона и листьями мяты.