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Вкусный и освежающий лимонад на основе розовой воды: идеальный напиток для лета. Дети будут в восторге!

Лимонад из розовой воды: освежающий напиток

0:41
Еда

Устали от жары и хочется чего-то освежающего и вкусного? Тогда этот  рецепт для вас. Попробуйте этот очень простой лимонад из розовой воды. 

Лимонад из розовой воды: освежающий напиток
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan is licensed under Creative Commons CC0 License

Ингредиенты

  • 1/2 стакана розовой воды
  • 5 кубиков льда
  • 1 чайная ложка эссенции розы
  • 2 веточки листьев мяты
  • 2 стакана воды
  • 1/4 стакана концентрированного лимонада
  • 2 дольки лимона

Приготовление

Смешайте все ингредиенты (кроме кубиков льда) в блендере, поставьте в холодильник. При необходимости добавьте несколько кубиков льда. Разлейте напиток в бокалы, Украсьте дольками лимона и листьями мяты.

Гулаб Шарбет (Напиток с розовой водой)
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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