В Бомбейской фондовой бирже (BSE), старейшей в Индии, выразили обеспокоенность растущей угрозой дипфейков.
Глава организации Сундарараман Рамамурти сообщил, что мошенники недавно использовали его изображение для обмана общественности и сотрудников биржи, сообщает Financial Times.
Злоумышленники, используя современные технологии, от имени Рамамурти приглашали людей присоединиться к сообществам инвесторов. Это заставило главу биржи обратиться в правоохранительные органы.
В BSE признают, что их ресурсы для борьбы с мошенничеством ограничены, а многие аферы совершаются с IP-адресов, расположенных за пределами Индии. Идентификация мошенников в таких случаях является сложной задачей.
Дипфейк — это метод создания фальшивого медиаконтента (аудио, изображений или видео) с использованием алгоритмов глубокого обучения.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.