Дипфейки против инвесторов: злоумышленники притворились главой Бомбейской биржи, чтобы обмануть вкладчиков

В старейшей в Индии фондовой бирже BSE указали на растущую опасность дипфейков

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Бомбейской фондовой бирже (BSE), старейшей в Индии, выразили обеспокоенность растущей угрозой дипфейков.

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Глава организации Сундарараман Рамамурти сообщил, что мошенники недавно использовали его изображение для обмана общественности и сотрудников биржи, сообщает Financial Times.

Злоумышленники, используя современные технологии, от имени Рамамурти приглашали людей присоединиться к сообществам инвесторов. Это заставило главу биржи обратиться в правоохранительные органы.

В BSE признают, что их ресурсы для борьбы с мошенничеством ограничены, а многие аферы совершаются с IP-адресов, расположенных за пределами Индии. Идентификация мошенников в таких случаях является сложной задачей.

Дипфейк — это метод создания фальшивого медиаконтента (аудио, изображений или видео) с использованием алгоритмов глубокого обучения.