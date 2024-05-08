Обертывание для снижения веса: для кого это подходит и какие выгоды оно предоставляет

Обертывание: секрет эффективного ухода за телом

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С появлением новых аппаратных методик для снижения веса, процедура обертывания медленно уходит на второй план. Однако это не значит, что мы должны ее полностью игнорировать. Обертывание отражает тренд на уход не только за телом, но и за психоэмоциональным состоянием человека. Рассмотрим, кому стоит попробовать эту процедуру в первую очередь и какие виды обертывания наиболее эффективны, по мнению специалиста из подразделения СПА SLOWMO "Хамовники", Георгия Оганяна.

Фото: unsplash.com by Jesse Uli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 о всеобщем общественном достоянии

Что такое обертывание?

Обертывание представляет собой косметическую и оздоровительную процедуру, направленную на коррекцию фигуры, улучшение психоэмоционального состояния, снятие мышечного напряжения и решение других проблем. Его эффект достигается за счет биологически активных веществ, содержащихся в используемых средствах.

Кому нужно обертывание?

Обертывание чаще всего используется для решения проблем эстетического характера, таких как сниженный тургор кожи, целлюлит, отечность и сухость. Однако процедура также положительно влияет на психоэмоциональное состояние, что особенно актуально для жителей мегаполисов, испытывающих стресс.

В чем плюсы обертывания?

Процедура обертывания способствует улучшению кровообращения, ускорению обменных процессов, детоксикации организма, повышению тургора кожи и другим положительным эффектам.

Какие виды обертывания самые эффективные?

На рынке существует множество видов обертывания. Среди наиболее эффективных можно выделить термоцеллюлярные гелевые обертывания и обертывания французских брендов, таких как Thalion и Thalasso Bretagne.

Помогает ли обертывание при похудении?

Обертывание является хорошим дополнением к другим методам похудения, таким как соблюдение диеты и увеличение физической активности. Однако в случае фиброзной стадии целлюлита или локальных жировых отложений, имеющих конституционную природу, оно может не принести желаемого результата.