Автомеханик предупреждает: вот что может случиться, если перелить масло в двигатель

Перелив масла в двигатель: как правильно поддерживать оптимальный уровень

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Оптимальный уровень масла в двигателе — важный фактор, влияющий на его надежную работу. Автопроизводители рекомендуют держать уровень между отметками Min и Max на щупе, а оптимально — на уровне три четверти между ними.

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Перелив масла на 3-7 мм выше отметки Max обычно безопасен, но серьезный перелив на 500 мл и более может вызвать перегрев двигателя, износ его компонентов, протечки, снижение ресурса масляного насоса и другие проблемы.

Чтобы поддерживать силовой агрегат в исправном состоянии, следует регулярно проверять уровень масла и придерживаться рекомендованных значений.