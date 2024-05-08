Автомеханик предупреждает: вот что может случиться, если перелить масло в двигатель

Оптимальный уровень масла в двигателе — важный фактор, влияющий на его надежную работу. Автопроизводители рекомендуют держать уровень между отметками Min и Max на щупе, а оптимально — на уровне три четверти между ними.
Перелив масла на 3-7 мм выше отметки Max обычно безопасен, но серьезный перелив на 500 мл и более может вызвать перегрев двигателя, износ его компонентов, протечки, снижение ресурса масляного насоса и другие проблемы.
Чтобы поддерживать силовой агрегат в исправном состоянии, следует регулярно проверять уровень масла и придерживаться рекомендованных значений.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.