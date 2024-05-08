Австралийские учёные разрушили миф о мозге: открытие, меняющее правила игры в изучении слуха

Учёные опровергли теорию о работе пространственного слуха человека

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Австралийские и европейские нейрофизиологи опровергли популярную теорию 1948 года о наличии уникальных нейронов в мозге человека, отвечающих за определение положения источников звука в трехмерном пространстве.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследователи использовали магнитный энцефалограф для изучения мозговой активности участников, которым в наушниках демонстрировались звуки с различной задержкой между левым и правым ухом. Результаты показали, что человеческий мозг использует более простую цепочку нейронов, аналогичную той, что присутствует у некоторых грызунов, сообщает ТАСС.

Это открытие подчеркивает, что человеческий мозг не так уникален, как предполагалось ранее, и предоставляет возможности для разработки новых ИИ систем, лучше распознающих голоса в шумных условиях.