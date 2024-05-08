Австралийские и европейские нейрофизиологи опровергли популярную теорию 1948 года о наличии уникальных нейронов в мозге человека, отвечающих за определение положения источников звука в трехмерном пространстве.
Исследователи использовали магнитный энцефалограф для изучения мозговой активности участников, которым в наушниках демонстрировались звуки с различной задержкой между левым и правым ухом. Результаты показали, что человеческий мозг использует более простую цепочку нейронов, аналогичную той, что присутствует у некоторых грызунов, сообщает ТАСС.
Это открытие подчеркивает, что человеческий мозг не так уникален, как предполагалось ранее, и предоставляет возможности для разработки новых ИИ систем, лучше распознающих голоса в шумных условиях.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.