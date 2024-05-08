Винегрет с добавлением яблока: изысканное сочетание фруктовой кислинки и горчичной заправки

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Винегрет с яблоком: традиционный русский салат с лёгкой фруктовой ноткой

1:42
Еда

Винегрет с яблоком — это освежающий и лёгкий овощной салат, который приготавливается из свеклы, моркови, картофеля, яблок, солёных огурцов, репчатого лука и зелёного горошка. Этот салат отличается своим богатым и ярким вкусом, а яблоки добавляют ему свежести и лёгкой сладости.

Винегрет с яблоком: традиционный русский салат с лёгкой фруктовой ноткой
Фото: commons.wikimedia.org by Loyna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Для приготовления винегрета с яблоком вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 3 свеклы,

— 2 моркови,

— 4 картофелины,

— 2 яблока,

— 4-5 солёных огурцов,

— 1 репчатый лук,

— 4 столовые ложки растительного масла,

— 1 столовая ложка лимонного сока,

— 1 чайная ложка горчицы,

— соль и чёрный перец по вкусу,

— 200 г консервированного зелёного горошка.

Инструкция по приготовлению:

  1. Сварите свеклу, морковь и картофель до готовности, остудите и очистите от кожуры.
  2. Нарежьте сваренные овощи, яблоки, солёные огурцы и репчатый лук мелкими кубиками.
  3. В большой миске смешайте овощи и яблоки.
  4. В отдельной миске смешайте растительное масло, лимонный сок, горчицу, соль и чёрный перец. Взбейте, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.
  5. Добавьте заправку к овощам и яблокам, а также зелёный горошек. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Винегрет с яблоком готов к подаче на стол. Вы можете подавать его как отдельное блюдо или использовать в качестве гарнира к другим блюдам. Наслаждайтесь ярким и освежающим вкусом этого салата!

САМЫЙ легкий салат. Винегрет с яблоками
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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