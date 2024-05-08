Винегрет с яблоком — это освежающий и лёгкий овощной салат, который приготавливается из свеклы, моркови, картофеля, яблок, солёных огурцов, репчатого лука и зелёного горошка. Этот салат отличается своим богатым и ярким вкусом, а яблоки добавляют ему свежести и лёгкой сладости.
Для приготовления винегрета с яблоком вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 3 свеклы,
— 2 моркови,
— 4 картофелины,
— 2 яблока,
— 4-5 солёных огурцов,
— 1 репчатый лук,
— 4 столовые ложки растительного масла,
— 1 столовая ложка лимонного сока,
— 1 чайная ложка горчицы,
— соль и чёрный перец по вкусу,
— 200 г консервированного зелёного горошка.
Инструкция по приготовлению:
Винегрет с яблоком готов к подаче на стол. Вы можете подавать его как отдельное блюдо или использовать в качестве гарнира к другим блюдам. Наслаждайтесь ярким и освежающим вкусом этого салата!
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.