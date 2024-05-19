Фитнес-тренер объяснила, почему нельзя тренироваться натощак

Фитнес-тренер: на голодный желудок тренироваться нельзя

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь подчеркнула, что проведение интенсивных тренировок натощак может вызвать неприятные последствия для организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Отсутствие достаточного количества углеводов может привести к снижению уровня сахара в крови, что отразится на эффективности тренировки и самочувствии спортсмена.

Более того, такой режим тренировок может спровоцировать повышенное выделение кортизола — гормона стресса, который снижает иммунитет и способствует набору лишнего веса.

Выполнять тренировки натощак также повышает риск получения травм. Елена Соболь отметила, что есть категории людей, для которых интенсивные тренировки натощак являются противопоказанными. Они включают беременных женщин, спортсменов с низким артериальным давлением, а также тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и эндокринными нарушениями.

"Людям, проживающим в условиях жаркого климата, также следует отказаться от интенсивных тренировок натощак из-за чрезвычайно высокого риска обезвоживания", — добавила Соболь в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Елена Соболь подчеркнула важность употребления пищи перед тренировкой, чтобы организм имел достаточно энергии для выполнения физических нагрузок. Такой подход поможет избежать негативных последствий для организма и повысит эффективность тренировок.

Чем опасна тренировка натощак ?