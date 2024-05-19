Цены на никель бьют рекорды: всему виной беспорядки в Новой Каледонии

Названа причина резкого роста цен на никель

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Из-за беспорядков в Новой Каледонии, где находятся одни из крупнейших месторождений никеля, остановилось производство металла. В результате цены на никель выросли до максимума за 9 месяцев, достигнув $21150 за тонну.

Фото: flickr.com by James St. John is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По данным Financial Times, беспорядки привели к скачку фьючерсов на никель на Лондонской бирже металлов почти на 7%. Никель используется в производстве стали и аккумуляторов для электромобилей.

Международное энергетическое агентство опубликовало отчет, прогнозирующий устойчивый спрос на никель, несмотря на текущие колебания цен и геополитические риски, сообщает РБК.

Протесты в Новой Каледонии начались в мае из-за законопроекта, расширяющего избирательные права французов на островах, что вызвало беспокойство среди коренного населения. Протесты переросли в беспорядки, приведшие к жертвам и ранениям. Франция ввела режим ЧС и задействовала вооруженные силы для восстановления порядка.