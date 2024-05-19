Плоды по 170 г: этот среднеспелый сорт моркови даёт урожайность 6,5 кг/м²

Морковь "Московская зимняя"

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Морковь "Московская зимняя" — это проверенный временем сорт, который относится к среднеспелым. Корнеплоды конической формы с тупым концом, имеют ярко-оранжевую окраску, а мякоть и сердцевина тоже ярко-оранжевые. Вегетационный период составляет 67-98 дней. Корнеплоды весят 100-170 г, достигают длины 16 см и диаметра 5 см. Урожайность составляет 6,5 кг/м². Морковь лучше всего растёт на лёгких суглинистых почвах.

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Посев семян проводят в конце апреля на глубину 1-2 см с междурядьями 20 см. После посева почву заделывают и слегка уплотняют, затем мульчируют, чтобы избежать образования плотной корки.

Посев под зиму возможен после наступления холодной погоды, когда температура опускается до -5 градусов, в третьей декаде октября или первой декаде ноября. Семена заделывают на глубину 1-2 см и обязательно мульчируют.