Свадебный звон или модный акцент? Дима Билан раскрыл тайну кольца

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Дима Билан прокомментировал слухи о свадьбе из-за кольца на пальце

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Шоу-бизнес

Дима Билан, известный российский певец и завидный жених, привлек внимание публики и СМИ из-за кольца, замеченного на его безымянном пальце.

Дима Билан прокомментировал слухи о свадьбе из-за кольца на пальце
Фото: инстаграм аккаунт Дмитрия Белана

Это вызвало массу спекуляций в социальных сетях о возможной скорой свадьбе. Однако в интервью программе "Ты не поверишь!" на НТВ Билан развеял слухи, объяснив, что кольцо носит исключительно из-за удобства и эстетики во время выступлений, так как оно эффектно смотрится и блестит, когда он держит микрофон.

Ранее сообщалось, что вампир-медиум на "Новой битве экстрасенсов" рассказал Билану о нависшей опасности от Айзеншписа.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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