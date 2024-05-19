Свадебный звон или модный акцент? Дима Билан раскрыл тайну кольца

Дима Билан, известный российский певец и завидный жених, привлек внимание публики и СМИ из-за кольца, замеченного на его безымянном пальце.
Это вызвало массу спекуляций в социальных сетях о возможной скорой свадьбе. Однако в интервью программе "Ты не поверишь!" на НТВ Билан развеял слухи, объяснив, что кольцо носит исключительно из-за удобства и эстетики во время выступлений, так как оно эффектно смотрится и блестит, когда он держит микрофон.
Ранее сообщалось, что вампир-медиум на "Новой битве экстрасенсов" рассказал Билану о нависшей опасности от Айзеншписа.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".