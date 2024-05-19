Свадебный звон или модный акцент? Дима Билан раскрыл тайну кольца

Дима Билан прокомментировал слухи о свадьбе из-за кольца на пальце

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дима Билан, известный российский певец и завидный жених, привлек внимание публики и СМИ из-за кольца, замеченного на его безымянном пальце.

Фото: инстаграм аккаунт Дмитрия Белана

Это вызвало массу спекуляций в социальных сетях о возможной скорой свадьбе. Однако в интервью программе "Ты не поверишь!" на НТВ Билан развеял слухи, объяснив, что кольцо носит исключительно из-за удобства и эстетики во время выступлений, так как оно эффектно смотрится и блестит, когда он держит микрофон.

Ранее сообщалось, что вампир-медиум на "Новой битве экстрасенсов" рассказал Билану о нависшей опасности от Айзеншписа.