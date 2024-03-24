Билан узнал тайну о своей карьеры на "Новой битве экстрасенсов"

Вампир-медиум на "Новой битве экстрасенсов" рассказал Билану о нависшей опасности от Айзеншписа

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вампир-медиум Артем рассказал на передаче "Новая битва экстрасенсов" приглашенному гостю, певцу Диме Билану о влиянии продюсера Юрия Айзеншписа.

Фото: youtube.com by канал ДЖАРАХОВ is licensed under public domain

В рамках передачи медиумы должны были узнать, кто стал тайным гостем (им как раз и был Билан). Один из экстрасенсов, Артем, назвавший себя вампиром, отметил, что на личности приглашенного "стоит печать".

"Договор заключал. Я говорю о джокере, который за ним стоит. Двое пострадали от этого соглашения. Третьим должен был стать мистер Х", — пояснил Артем.

Джокер (то есть Айзеншпис), по словам Артема, пил кефир и был худым, при этом имел влияние на людей. Вампир также указал на сходство Билана с Джокером, которое появилось вследствие сотрудничества. Билан согласился с некоторыми словами экстрасенса и заявил, что продюсер действительно сидел на диете и пил кефир.

Певец рассказал, что тот период в его жизни стал одним из самых темных, поэтому у него выключилось сознание.

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