Салат из огурцов, помидоров, кукурузы с фетой: готовится за считанные минуты!

Салат из огурцов, помидоров, кукурузы с фетой: с лёгкой заправкой из соевого соуса

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Весной хочется есть больше лёгких овощных блюд, богатых витаминами. Попробуйте приготовить диетический и очень вкусный салат из огурцов, кукурузы, помидоров и сыра фета по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру". И конечно, в нём не будет никакого майонеза!

Фото: flickr.com by ralph and jen is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

- 60–80 г феты, нарезанной на кубики,

- 1 чайная ложка смеси "Прованские травы",

- 4 столовые ложки оливкового масла,

- 2 средних помидора, нарезанных на кубики,

- 1 крупный огурец, нарезанный на кубики,

- Несколько веточек базилика, измельченных,

- 250 г консервированной кукурузы,

- 1 столовая ложка соевого соуса,

- 2 столовые ложки лимонного сока,

- 0,5 столовой ложки мёда,

- Соль по вкусу.

Приготовление:

В миске смешайте нарезанную фету, смесь "Прованские травы" и 2 столовые ложки оливкового масла. Оставьте настаиваться на несколько минут. В большой миске соедините нарезанные помидоры, огурцы, базилик и кукурузу. В отдельной миске смешайте соевой соус, лимонный сок, мёд, оставшееся оливковое масло и немного соли. Заправьте салат соевой заправкой и тщательно перемешайте.

Готовый салат из огурцов, помидоров и кукурузы с фетой и соевой заправкой готов к подаче. Приятного аппетита!