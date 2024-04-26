Салат из огурцов, помидоров, кукурузы с фетой: готовится за считанные минуты!

Весной хочется есть больше лёгких овощных блюд, богатых витаминами. Попробуйте приготовить диетический и очень вкусный салат из огурцов, кукурузы, помидоров и сыра фета по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру". И конечно, в нём не будет никакого майонеза!
Ингредиенты:
- 60–80 г феты, нарезанной на кубики,
- 1 чайная ложка смеси "Прованские травы",
- 4 столовые ложки оливкового масла,
- 2 средних помидора, нарезанных на кубики,
- 1 крупный огурец, нарезанный на кубики,
- Несколько веточек базилика, измельченных,
- 250 г консервированной кукурузы,
- 1 столовая ложка соевого соуса,
- 2 столовые ложки лимонного сока,
- 0,5 столовой ложки мёда,
- Соль по вкусу.
Приготовление:
Готовый салат из огурцов, помидоров и кукурузы с фетой и соевой заправкой готов к подаче. Приятного аппетита!
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