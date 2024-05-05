Прорыв российских ученых в области наночастиц повысил срок службы солнечных панелей

Российские ученые провели синтез наночастиц и значительно улучшили солнечные батареи

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из ЛЭТИ, ФТИ им. Иоффе и НМИЦ им. Алмазова в Санкт-Петербурге успешно осуществили синтез уникальных наночастиц и внедрили их в солнечные батареи, что значительно увеличило срок службы панелей.

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В настоящее время производство солнечных элементов осуществляется из кремния, но такой метод довольно затратен, и сами батареи обладают невысокой эффективностью преобразования солнечного излучения в энергию. Альтернативой кремниевой технологии является производство батарей на основе перовскита, которые превосходят по многим показателям, но быстрее разрушаются под воздействием кислорода.

По мнению специалиста из ЛЭТИ Романа Крюкова, углеродные наночастицы, встроенные в солнечные батареи на основе перовскита (кальциевого титаната), помогают решить ряд проблем, возникающих во время промышленной эксплуатации таких панелей.

Кроме того, Крюков отметил, что подобные сложные структуры на основе перовскитов и углеродных квантовых точек в будущем найдут широкое применение при создании передовых компонентов солнечных батарей и фотодетекторов. Это позволит уменьшить технологическое отставание России от мировых лидеров.

Эксперты уже полностью изучили и подтвердили высокие характеристики батарей из перовскита с углеродными наночастицами в плане их долговечности и устойчивости. В настоящее время они занимаются разработкой методики для нанесения пленок из таких перовскитовых покрытий, что обеспечит возможность расширения масштабов данной технологии.