Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Руэллия станет прекрасным украшением сада
Очередной турецкий банк массово отказывает россиянам
Сергей Лазарев улетел в Турцию с детьми после концерта в Астрахани
Евгений Бабичев критикует номинацию Ольги Бузовой на премии МУЗ-ТВ
Какие продукты способствуют улучшению состояния ваших волос
К чему может привести отказ от продления страхования ипотеки?
Альтернатива фитнесу: уборка в доме
В Госдуме рассказали о росте числа черных риелторов
Какие аксессуары в машине могут раздражать сотрудников ДПС: мнение эксперта
Прорыв российских ученых в области наночастиц повысил срок службы солнечных панелей

Российские ученые провели синтез наночастиц и значительно улучшили солнечные батареи

1:41
Наука

Ученые из ЛЭТИ, ФТИ им. Иоффе и НМИЦ им. Алмазова в Санкт-Петербурге успешно осуществили синтез уникальных наночастиц и внедрили их в солнечные батареи, что значительно увеличило срок службы панелей.

Российские ученые провели синтез наночастиц и значительно улучшили солнечные батареи
Фото: Peakpx is licensed under CC0

В настоящее время производство солнечных элементов осуществляется из кремния, но такой метод довольно затратен, и сами батареи обладают невысокой эффективностью преобразования солнечного излучения в энергию. Альтернативой кремниевой технологии является производство батарей на основе перовскита, которые превосходят по многим показателям, но быстрее разрушаются под воздействием кислорода.

По мнению специалиста из ЛЭТИ Романа Крюкова, углеродные наночастицы, встроенные в солнечные батареи на основе перовскита (кальциевого титаната), помогают решить ряд проблем, возникающих во время промышленной эксплуатации таких панелей.

Кроме того, Крюков отметил, что подобные сложные структуры на основе перовскитов и углеродных квантовых точек в будущем найдут широкое применение при создании передовых компонентов солнечных батарей и фотодетекторов. Это позволит уменьшить технологическое отставание России от мировых лидеров.

Эксперты уже полностью изучили и подтвердили высокие характеристики батарей из перовскита с углеродными наночастицами в плане их долговечности и устойчивости. В настоящее время они занимаются разработкой методики для нанесения пленок из таких перовскитовых покрытий, что обеспечит возможность расширения масштабов данной технологии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Под Часовым Яром гибнет элита ВСУ, уничтожен полигон под Харьковом Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Какие растения любят яичную скорлупу
Многие садоводы безжалостно уничтожают это растение и зря так делают: этот сорняк сослужит вам добрую службу и преобразит сад
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Последние материалы
Какие продукты способствуют улучшению состояния ваших волос
К чему может привести отказ от продления страхования ипотеки?
Альтернатива фитнесу: уборка в доме
В Госдуме рассказали о росте числа черных риелторов
Какие аксессуары в машине могут раздражать сотрудников ДПС: мнение эксперта
Почему стоит посадить лаурентию
Как избежать мошенников при покупке туров онлайн: советы экспертов
Как приготовить тоник из куркумы для улучшения памяти
"Звёздные войны: Аколит" — новый трейлер от Disney ко Дню Звёздных войн
"Катастрофа": в Британии оценили распродажу половины золотого запаса страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников