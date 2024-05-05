Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Евгений Бабичев критикует номинацию Ольги Бузовой на премии МУЗ-ТВ
Какие продукты способствуют улучшению состояния ваших волос
К чему может привести отказ от продления страхования ипотеки?
В Госдуме рассказали о росте числа черных риелторов
Какие аксессуары в машине могут раздражать сотрудников ДПС: мнение эксперта
Почему стоит посадить лаурентию
Как избежать мошенников при покупке туров онлайн: советы экспертов
Как приготовить тоник из куркумы для улучшения памяти
"Звёздные войны: Аколит" — новый трейлер от Disney ко Дню Звёздных войн
Занятия уборкой могут быть отличной альтернативой фитнесу

Альтернатива фитнесу: уборка в доме

Спорт

Поддержание чистоты и порядка в доме или офисе требует физического труда и активных движений, что способствует укреплению мышц и улучшению физической формы.

Альтернатива фитнесу: уборка в доме
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio is licensed under CC0

Если у вас нет физических или моральных сил на хождение в спорт зал и занятия спортом, вас может выручить ваш дом и уборка в нём. Ведь во время уборки мы используем различные группы мышц, работаем над выносливостью и координацией движений. Это в свою очередь помогает улучшить общее состояние здоровья и поднять настроение.

Занятие уборкой также способствует сжиганию калорий, что может помочь в поддержании здорового веса и формы. При этом, уборка является не только физической, но и психологической нагрузкой. Убрав помещение, мы чувствуем удовлетворение от выполненной работы, что положительно сказывается на нашем эмоциональном состоянии.

Таким образом, занятия уборкой могут быть эффективной заменой фитнесу, помогая не только поддерживать физическую форму, но и укрепляя вас психологически. Плюс ко всему у вас всегда будет чистота и гармония в доме. После длительной уборки можно побаловать себя чем-то вкусным или совершить небольшую покупку в интернет-магазине.

Фитнес во время уборки дома: качаем ноги, ягодицы и спину
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Под Часовым Яром гибнет элита ВСУ, уничтожен полигон под Харьковом Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Какие растения любят яичную скорлупу
Многие садоводы безжалостно уничтожают это растение и зря так делают: этот сорняк сослужит вам добрую службу и преобразит сад
Делимся самыми популярными сортами клубничков
Делимся самыми популярными сортами клубничков
Последние материалы
Какие продукты способствуют улучшению состояния ваших волос
К чему может привести отказ от продления страхования ипотеки?
Альтернатива фитнесу: уборка в доме
В Госдуме рассказали о росте числа черных риелторов
Какие аксессуары в машине могут раздражать сотрудников ДПС: мнение эксперта
Почему стоит посадить лаурентию
Как избежать мошенников при покупке туров онлайн: советы экспертов
Как приготовить тоник из куркумы для улучшения памяти
"Звёздные войны: Аколит" — новый трейлер от Disney ко Дню Звёздных войн
"Катастрофа": в Британии оценили распродажу половины золотого запаса страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников