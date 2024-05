Занятия уборкой могут быть отличной альтернативой фитнесу

Поддержание чистоты и порядка в доме или офисе требует физического труда и активных движений, что способствует укреплению мышц и улучшению физической формы.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio is licensed under CC0