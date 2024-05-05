Отказ от продления ипотечной страховки и его последствия

Страхование ипотечной недвижимости является обязательным условием для заемщиков.
Банки часто требуют покупки полиса добровольного страхования жизни и здоровья заемщика. Отказ от продления полиса страхования жизни и здоровья может привести к повышению процентной ставки по ипотеке.
Банки и страховщики имеют системы оповещения клиентов о необходимости своевременной оплаты страховки. В случае неоплаты полиса обязательного страхования, банк имеет право применить санкции к заемщику.
Отказ от продления полиса добровольного страхования жизни и здоровья обычно приводит к повышению ставки по ипотеке.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.