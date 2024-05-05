Отказ от продления ипотечной страховки и его последствия

К чему может привести отказ от продления страхования ипотеки?

0:41 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование ипотечной недвижимости является обязательным условием для заемщиков.

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Банки часто требуют покупки полиса добровольного страхования жизни и здоровья заемщика. Отказ от продления полиса страхования жизни и здоровья может привести к повышению процентной ставки по ипотеке.

Банки и страховщики имеют системы оповещения клиентов о необходимости своевременной оплаты страховки. В случае неоплаты полиса обязательного страхования, банк имеет право применить санкции к заемщику.

Отказ от продления полиса добровольного страхования жизни и здоровья обычно приводит к повышению ставки по ипотеке.