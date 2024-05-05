Рост числа черных риелторов в России: новые данные и статистика по недвижимости

В Госдуме рассказали о росте числа черных риелторов

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России наблюдается увеличение числа так называемых "черных риелторов", сообщил Владимир Кошелев, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Он поделился этой информацией во время круглого стола в Москве, посвященного российскому рынку риелторских услуг, согласно данным РИА Новости.

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Кошелев отметил, что около 70 процентов всех риелторских услуг в России осуществляется вне официальной регистрации, а многие риелторы не декларируют свои доходы и уклоняются от уплаты налогов. Каждый год от действий недобросовестных риелторов страдают от 7 до 8 тысяч граждан России.

По словам депутата, обращаясь к данным экспертов РАНХиГС, суммарный объем рынка "черных" риелторских услуг достигает 136 миллиардов рублей, а их годовой доход превышает 120 миллиардов рублей. Отмечается, что 81 процент всех сделок с недвижимостью проходит с участием "теневых" специалистов. Стандартная комиссия за операции купли-продажи составляет 2 процента, а при аренде может достигать от 50 до 100 процентов.