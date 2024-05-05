В Британии оценили выигрыш РФ и Китай в новой "золотой лихорадке"

"Катастрофа": в Британии оценили распродажу половины золотого запаса страны

4:10 Your browser does not support the audio element. Экономика Прогнозы и статистика

Золото перемещается с Запада на Восток. Британия "кусает локти" от упущенной прибыли, завидуя дальновидности России и Китая.

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Британия завидует России и Китаю, которые скупали золото

Сейчас у Британии золота в 7-8 раз меньше, чем у России или Китая, и это в период глобального кризиса выглядит "всё более катастрофично".

Об этом пишет Telegraph. co. uk. Газета обвиняет в недальновидности экс-правительство лейбористов во главе с Гордоном Брауном, которое продало в начале нулевых годов больше половины золотого запаса страны.

Так, в период с 1999 по 2002 год казначейство продало 400 тонн (12,8 млн унций) из резервов Великобритании по ценам от 285 до 300 долларов за унцию, что принесло выручку в 3,5 миллиарда долларов. Но с тех пор цена на золото выросла в 10 раз и в настоящее время 400 тонн стоят около 30 миллиардов долларов США.

Эксперты, опрошенные газетой, делают вывод, что ни одни вложения — ни в гособлигации США, ни в акции передовых компаний, не принесли за 25 лет столь значимой прибыли, как вложения в золото.

Выиграли те страны, которые сделали ставку на его скупку. Для них физическое золото стало самым безопасным активом — альтернативой доллару или казначейским облигациям США. Особенно выиграли две страны — Россия, Китай, а также Индия и монархии Персидского залива, указывает Telegraph .

По прогнозам специалистов, золото будет только расти в цене из-за "глобальной нестабильности".

Либерализм уверовал в свою вечность, а вечно только золото

Вину на лейбориста Брауна, конечно, сейчас можно перекладывать, так как тори проиграли местные выборы и надо как-то поправлять положение. Но главный виновник — США, которые в конце 1999 года через МВФ дали указание продавать золото и покупать их гособлигации.

С подачи Вашингтона, в начале 2000-х годов, вся западная пропаганда трубила о том, как глупо инвестировать в золото в обстановке "триумфа западной либеральной демократии как окончательной формы человеческого правления". Врагов у Запада не было — Россия угасала, Китай ещё не поднялся, и все бросились скупать облигации ФРС, тогда более прибыльные, чем вложения в золото.

Интересно, что как и Британия, в начале века продали половину своего золота или чуть меньше Бельгия, Австрия, Нидерланды, Франция, Канада, Австралия. И только США этого не сделали, оставаясь сегодня крупнейшим держателем золота, что говорит о том, как они обращаются с "союзниками" и как они "себе на уме".

Либерализм за 25 лет исчерпал себя, он погибает, а вместе с ним и его финансовая система.

Британии особенно обидно — она не вернёт себе статус державы

Если 100 лет назад Британская империя обладала крупнейшими в мире золотыми запасами и вышла из ЕС, чтобы конкурировать с ним, то в новой "золотой лихорадке" Англия не участвует. Нужно бы покупать золото, но денег в бюджете нет.

По данным Управления по бюджетной ответственности, провал политики количественного смягчения (QE) Банка Англии приведёт к тому, что налогоплательщики понесут убытки в размере 85 млрд фунтов стерлингов. Эти потери, накапливающиеся в размере около 20 млрд фунтов стерлингов ежегодно до начала 2030-х годов, составят более трети текущего оборонного бюджета. И эти прогнозы могут оказаться даже чрезмерно оптимистичными.

Между тем, многие страны озаботились возвратом своего золота, которое хранилось в США, они то и будут участвовать в создании новой финансовой системы на его базе.

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