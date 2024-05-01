Инвестиции в металлы: топ-3 для успешного портфеля

Топ 3 металла для инвестиций

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инвестирование в металлы является популярным способом защиты капитала и разнообразия инвестиционного портфеля.

Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Мы рассмотрим топ 3 металла для инвестиций.

1. Золото.

Золото является одним из самых популярных металлов для инвестиций благодаря своей стабильности и цене. Золото считается безопасным убежищем для инвесторов в периоды экономической нестабильности и геополитических кризисов. Цена золота обычно растет в периоды неопределенности на финансовых рынках, что делает его привлекательным активом для долгосрочных инвестиций.

2. Серебро.

Серебро также является популярным металлом для инвестиций из-за своей высокой ликвидности и относительно низкой цены по сравнению с золотом. Серебро используется в различных отраслях, включая промышленность, электронику и ювелирное дело, что обеспечивает стабильный спрос на этот металл. Инвесторы могут приобретать серебро в виде монет, слитков или ценных бумаг.

3. Платина.

Платина — это редкий и ценный металл, который широко используется в автомобильной промышленности, химической промышленности, электронике и других отраслях. Цена платины зависит от спроса на автомобили с катализаторами, а также от геополитических факторов. Инвестирование в платину может быть интересным выбором для диверсификации портфеля и получения дополнительного дохода.