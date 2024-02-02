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Любовь Степушова
США утратили контроль над ростом долгов. Сюрреалистическое богатство придёт к скупщикам золота

Американские аналитики: долговой рынок на грани коллапса, спасение — в золоте

6:28
Экономика » Финансы » Инвестиции

Американские аналитики призывают инвесторов вкладываться в золото на фоне критического положения в политике и экономике США и геополитических бурь.

Американские аналитики: долговой рынок на грани коллапса, спасение — в золоте
Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Факторы, которые ведут к удорожанию золота

Бывший брокер Merrill Lynch Стюарт Томсон сообщает в GoldSeek.com, что "в инвестиционном ландшафте" США сегодня доминируют:

  • инфляция,
  • рецессия,
  • военный цикл 2021-2025 годов,
  • сильно переоценённый фондовый рынок,
  • "ужасный" потолок долга,
  • "трансформация империи" (США).

И если геополитические факторы всегда вели к скупке золота как убежища от инфляции, то "ужасный потолок долга" — это новость.

По словам Томсона, новость в том, что правительство США утратило контроль над ростом долговых обязательств, что привело к "стремительному росту инфляции и террору на рынке облигаций".

Долговой рынок США уже в предсмертном состоянии

К его мнению присоединяется инвестор в драгоценные металлы Стефан Глисон. По его словам, ключевым фактором роста цены на золото является неспособность политической системы США справиться с нарастающим долговым кризисом. По мнению аналитика, "ни республиканцы, ни демократы, находящиеся у власти, не имеют реалистических планов по контролю над расходами, сбалансированию бюджета или погашению долга".

А так как государственный долг превышает отметку в 34 трлн долларов (в 2024 году только выплата процентов по долгу обойдётся правительству в более чем 1 трлн долларов), то системы социального обеспечения и медицинской помощи стремительно приближаются к неплатёжеспособности и их необеспеченные обязательства составляют ещё триллионы долларов.

Глисон предупреждает, что налоги в США "никогда не смогут быть подняты настолько высоко, чтобы покрыть эти огромные обязательства", а политическая реальность такова, "что расходы никогда не будут сокращены, а обещанные льготы никогда не будут отняты".

"Точка перелома приближается. Кредитный рейтинг правительства США был дважды понижен рейтинговыми агентствами в 2023 году", — пишет аналитик.

Долговой рынок США рухнет к 2030 году

Глисон считает, что долговой кризис будет долгим, так как в рамках "нашей бумажной денежной системы" министерство финансов всегда может "одолжить" больше долларов, сбросив облигации на баланс Федеральной резервной системы "в обмен на наличные, созданные из ничего". Увеличение предложения валюты в долларах — это способ, которым правительство сможет продолжать оплачивать свои счета.

Но дефолт неизбежен, поэтому способ сохранить покупательную способность в условиях безудержного обесценивания валюты — это хранить физическое золото и серебро.

Томсон даже называет конкретную дату коллапса — 2030 год, когда "инвесторы на рынке акций и облигаций США начнут агрессивно продавать эти рынки, не планируя их выкупать". После чего "золото, вероятно, начнёт своё следующее параболическое движение вверх".

Аналитик проводит параллель с подобным кризисом 1929 года и делает вывод, что тогда у населения США было на руках много золота и оно было "конфисковано", что спасло ситуацию, сейчас же у населения на руках только "фантики".

Глисон уточняет, что в отличие от бумажных банкнот Федеральной резервной системы драгоценных металлов физически мало и больше не будет из-за трудности в добыче. Фактически в 2024 году рынки столкнутся с растущим дефицитом предложения, отметил он.

Страны БРИКС скупают золото

Президент GoldSeek.com. Питер Спина, считает, что рынок золота подпитывается сегодня покупками центральных банков, которые понимают критическую ситуацию в США и перестают инвестировать в американские гособлигации.

Всемирный совет по золоту заявил, что покупки золота центральными банками поддерживаются "головокружительными темпами": годовые чистые покупки составили 1037 метрических тонн, что почти соответствует рекорду 2022 года, отставая всего на 45 метрических тонн. Фьючерсы на золото стабильно держались выше психологически важного уровня в 2000 долларов примерно с середины декабря. FactSet сообщает, что апрельское золото в четверг, 1 февраля, торговалось на уровне $2071,10 за унцию, увеличившись на $3,70, или 0,2%.

По мнению Спина, цены в ближайшие месяцы поднимутся до новых рекордных максимумов. Эксперт согласен с другими аналитиками, что это будет вызвано не столько "вероятным смягчением политики ФРС", сколько "ослаблением доллара и устойчивым спросом на активы-убежища на фоне глобальной экономической неопределённости, которая не собирается никуда уходить".

"Геополитическая напряжённость и конфликты ширятся. Риски растут, и это приводит к тому, что многие страны БРИКС добавляют всё больше и больше золотых резервов", — сказал Спина.

Супербогатство аккумулируют граждане России, Китая, Индии

По его мнению, особенно растёт спрос на золото в Китае и даже среди населения (физических лиц) Китая (на 24% в долларовом выражении до рекордных $56 млрд в 2023 году), что вызвано "плохими финансовыми и экономическими перспективами".

Заметим, что россияне тоже резко увеличили скупку золота и скупили 95 тонн золота в прошлом году, согласно данным минфина. В РФ это связано не только с побегом от инфляции, санкциями на инвестиционном рынке, а также с тем, что другим способом вывезти валюту трудно, поэтому её вывозят буквально "в слитках в карманах".

Судя по тенденциям, в течение десяти лет невероятно обогатятся граждане именно подсанкционных стран, которым перекрыт доступ к западным валютам и фондовым рынкам.

"Это (обрушение фондового рынка) создаст сюрреалистические объёмы нового богатства для ориентированных на золото граждан Китая, Индии и других стран", — предсказывает Томсон.

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ИНВЕСТИЦИИ В ЗОЛОТО | РОССИЯНЕ СКУПАЮТ ЗОЛОТО
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы доллар инвестиции
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