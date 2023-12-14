Данные ЦБ: золотые резервы РФ превысили рекордные 150 млрд долларов

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на сокращение золотозапаса страны на 16 тонн, ресурсы превысили рекордные 151,9 миллиарда долларов, сообщили аналитики.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Такой показатель сформировался на фоне роста стоимости драгоценного металла. Предыдущий рекорд фиксировали в октябре текущего года, он составил 148,7 миллиарда долларов.

"Вложения России в золото в ноябре увеличились на 2,2 процента — до 151,9 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем в современной истории", — пишут аналитики РИА Новости исходя из отчёта Центробанка России.

Ранее Рravda. ru писала о том, что по итогам 2022 года российские резервы драгметалла насчитывали 2332 тонны, что было рекордным показателем за всю историю страны. К примеру, в 2000-м году объём золотых запасов России составлял 384 тонны.

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