Самые дорогие в уходе породы собак: денег не наберетесь

Кинологи назвали самые дорогие породы собак

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждая собака заслуживает качественного ухода, включающего в себя хороший корм, медицинскую помощь и различные аксессуары, а также груминг для некоторых пород.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Затраты заботливых владельцев на содержание своих питомцев ежемесячно порой поражают. Однако, некоторым приходится тратить ещё больше. Рассмотрим породы собак с самыми высокими расходами на содержание.

Уиппет

Уиппеты, или малые английские борзые, возглавляют список самых дорогих в содержании пород. Эти собаки живут в среднем 14 лет, и за это время их владельцы тратят примерно 80 тысяч долларов. Уиппеты отличаются хрупкостью и часто получают переломы, медленно заживающие. В основном расходы уходят на ветеринарное обслуживание, уход за шерстью, кормление и участие в выставках, а также на поддержание охотничьих инстинктов.

Бассет-хаунд

Бассет-хаунды, особенно ценные для английских охотников в прошлом благодаря своему нюху, теперь требуют особого ухода из-за своих складок, коротких кривых лап и удлинённого позвоночника. Склонность к аллергиям, кожным заболеваниям и сердечным проблемам, а также к ожирению ведёт к дополнительным визитам к ветеринару и высоким расходам. За среднюю жизнь (около 12 лет) владелец бассет-хаунда потратит на него около 70 тысяч долларов.

Бигль

Бигли отличаются крепким здоровьем, но их упрямство требует услуг профессионального дрессировщика. Их любопытство зачастую приводит к проглатыванию несъедобных предметов и последующим визитам в клинику. Также стоит учитывать разрушительный характер этих собак, что может привести к необходимости замены поврежденных вещей. Общие затраты на содержание бигля за его жизнь (12-15 лет) составляют приблизительно 30 тысяч долларов.