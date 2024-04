"Алла Пугачёва" все-таки возвращается в дом к Киркорову

Владимир Емельяненко, известный художник и скульптор, создал уникальную куклу, являющуюся точной копией знаменитой певицы Аллы Пугачёвой, и подарил ее Филиппу Киркорову, экс-супругу певицы.

