"Алла Пугачёва" все-таки возвращается в дом к Киркорову

Филипп Киркоров получил куклу-копию Аллы Пугачёвой в подарок от художника

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Владимир Емельяненко, известный художник и скульптор, создал уникальную куклу, являющуюся точной копией знаменитой певицы Аллы Пугачёвой, и подарил ее Филиппу Киркорову, экс-супругу певицы.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by EugeneZelenko is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Киркоров был поражен реалистичностью подарка, особенно удивившись тому, насколько точно кукла передает облик Примадонны. Такое достижение в точности воспроизведения было возможно благодаря применению современных технологий и материалов, а также функциональности куклы, включая движущиеся руки.

Этот подарок вызвал обсуждения не только мастерства Емельяненко, но и сложных отношений между Киркоровым и Пугачевой, подчеркивая продолжающееся внимание к их взаимоотношениям даже после развода.