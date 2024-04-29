Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти жучки питаются соком растений
Алла Пугачёва выразила поддержку Георгию Русских, финалисту шоу "Голос"
Туристический поезд с сауной впервые запустят в России
Как BYD меняет правила игры: цены на электромобили в Европе взлетают
Учёные начали разработку сверхбыстрой системы обнаружения гравитационных волн
В Индии пенсионерам старше 65 лет теперь можно покупать медицинскую страховку
Пять простых действий для уменьшения жировых отложений на шее и под подбородком
Кинологи назвали самые дорогие породы собак
Овсяная каша вымывает кальций из костей
"Алла Пугачёва" все-таки возвращается в дом к Киркорову

Филипп Киркоров получил куклу-копию Аллы Пугачёвой в подарок от художника

0:47
Шоу-бизнес

Владимир Емельяненко, известный художник и скульптор, создал уникальную куклу, являющуюся точной копией знаменитой певицы Аллы Пугачёвой, и подарил ее Филиппу Киркорову, экс-супругу певицы.

Филипп Киркоров получил куклу-копию Аллы Пугачёвой в подарок от художника
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by EugeneZelenko is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Киркоров был поражен реалистичностью подарка, особенно удивившись тому, насколько точно кукла передает облик Примадонны. Такое достижение в точности воспроизведения было возможно благодаря применению современных технологий и материалов, а также функциональности куклы, включая движущиеся руки.

Этот подарок вызвал обсуждения не только мастерства Емельяненко, но и сложных отношений между Киркоровым и Пугачевой, подчеркивая продолжающееся внимание к их взаимоотношениям даже после развода.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов

В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.

Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Последние материалы
Филипп Киркоров получил куклу-копию Аллы Пугачёвой в подарок от художника
Алла Пугачёва выразила поддержку Георгию Русских, финалисту шоу "Голос"
Туристический поезд с сауной впервые запустят в России
Как BYD меняет правила игры: цены на электромобили в Европе взлетают
Учёные начали разработку сверхбыстрой системы обнаружения гравитационных волн
В Индии пенсионерам старше 65 лет теперь можно покупать медицинскую страховку
Пять простых действий для уменьшения жировых отложений на шее и под подбородком
Кинологи назвали самые дорогие породы собак
Овсяная каша вымывает кальций из костей
Топ-3 ошибки, которые делают ванную комнату неудобной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников