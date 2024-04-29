"Алла Пугачёва" все-таки возвращается в дом к Киркорову

Владимир Емельяненко, известный художник и скульптор, создал уникальную куклу, являющуюся точной копией знаменитой певицы Аллы Пугачёвой, и подарил ее Филиппу Киркорову, экс-супругу певицы.
Киркоров был поражен реалистичностью подарка, особенно удивившись тому, насколько точно кукла передает облик Примадонны. Такое достижение в точности воспроизведения было возможно благодаря применению современных технологий и материалов, а также функциональности куклы, включая движущиеся руки.
Этот подарок вызвал обсуждения не только мастерства Емельяненко, но и сложных отношений между Киркоровым и Пугачевой, подчеркивая продолжающееся внимание к их взаимоотношениям даже после развода.
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