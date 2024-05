Как успокоить ребенка в полете: полезные советы для родителей от опытных стюардесс

Ветеран авиации Бобби Лори утверждает, что одним из наилучших методов для успокоения нервных детей является отвлечение их внимания, сообщает The Sun. Несмотря на то что иногда усилия соседей по полету не приносят результатов, в игру вступают родители.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.