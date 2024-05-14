Как успокоить ребенка в полете: полезные советы для родителей от опытных стюардесс

Стюардесса рассказала, как успокоить детей в самолете

Ветеран авиации Бобби Лори утверждает, что одним из наилучших методов для успокоения нервных детей является отвлечение их внимания, сообщает The Sun. Несмотря на то что иногда усилия соседей по полету не приносят результатов, в игру вступают родители.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Для занятости своих энергичных детей во время полета родителям советуют брать с собой игрушки и закуски. Это поможет детям оставаться спокойными и развлеченными. Также полезными окажутся наушники с шумоподавлением, особенно при изменениях атмосферного давления в кабине.

В случае, если дети продолжают тревожить других пассажиров, следует обратиться за помощью к персоналу авиакомпании, который готов обеспечить комфорт и безопасность всех на борту.

Необходимо также упомянуть, что некоторые бортпроводники советуют использовать лавандовый бальзам для успокоения детей. Применение аромата лаванды может помочь ребенку расслабиться и уснуть, что крайне важно во время ночных перелетов. Достаточно нанести немного бальзама на висок ребенка.