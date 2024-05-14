Дмитрий Песков положительно охарактеризовал новую должность Сергея Шойгу

Песков: новая должность Шойгу является высоким государственным постом

0:43 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение Сергея Шойгу на должность секретаря Совета безопасности.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам пресс-секретаря президента, это высокий государственный пост, который предполагает широкий круг обязанностей и тесный контакт с главой государства.

Дмитрий Песков также заверил, что в Кремле не опасаются, что кадровые перестановки в Министерстве обороны могут привести к дезорганизации действий российских войск.

Сергей Шойгу, занимавший пост министра обороны с 2012 года, был поставлен на должность секретаря Совета безопасности. Министром обороны стал Андрей Белоусов.