Дмитрий Песков положительно охарактеризовал новую должность Сергея Шойгу

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Песков: новая должность Шойгу является высоким государственным постом

0:43
Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение Сергея Шойгу на должность секретаря Совета безопасности.

Песков: новая должность Шойгу является высоким государственным постом
Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам пресс-секретаря президента, это высокий государственный пост, который предполагает широкий круг обязанностей и тесный контакт с главой государства.

Дмитрий Песков также заверил, что в Кремле не опасаются, что кадровые перестановки в Министерстве обороны могут привести к дезорганизации действий российских войск.

Сергей Шойгу, занимавший пост министра обороны с 2012 года, был поставлен на должность секретаря Совета безопасности. Министром обороны стал Андрей Белоусов

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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