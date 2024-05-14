Дмитрий Песков положительно охарактеризовал новую должность Сергея Шойгу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение Сергея Шойгу на должность секретаря Совета безопасности.
По словам пресс-секретаря президента, это высокий государственный пост, который предполагает широкий круг обязанностей и тесный контакт с главой государства.
Дмитрий Песков также заверил, что в Кремле не опасаются, что кадровые перестановки в Министерстве обороны могут привести к дезорганизации действий российских войск.
Сергей Шойгу, занимавший пост министра обороны с 2012 года, был поставлен на должность секретаря Совета безопасности. Министром обороны стал Андрей Белоусов.
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