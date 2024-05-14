Психолог объяснил, почему некоторые родители любят своих детей в разной степени

Психолог Грязев: по-разному любить своих детей могут лишь нарциссические родители

1:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Каждый ребенок уникален, и склонность родителей к любви к своим детям может зависеть от их ожиданий. Об этом сообщает клинический психолог и психоаналитик Юрий Грязев.

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Эксперт отмечает, что не каждый ребенок будет соответствовать тем ожиданиям, которые его родители возлагают на него, и может выбрать свою индивидуальную дорогу, отличающуюся от планов родителей. В таких случаях может возникать разочарование со стороны родителей.

"Не каждый ребенок готов реализовывать надежды своих матери или отца, а вместо этого идет своей дорогой, сильно отличающейся от намеченной родителями. По этой причине он рискует стать большим маминым или папиным разочарованием", — объяснил Грязев.

Однако если родители предоставляют своим детям свободу и право на самостоятельность, они могут спокойно принимать их выбор и ошибки. Это позиция взрослого человека, пишет Газета.Ru.

Грязев подчеркивает, что родители, которые уважают право своих детей на собственные жизненные выборы, скорее всего, будут относиться к своим детям одинаково. Ведь каждый ребенок имеет право жить своей жизнью и принимать свои собственные решения.

Грязев также отмечает, что вопрос о том, какие дети больше любимы родителями, часто становится объектом конфликтов между братьями и сестрами, а не родителями. Важно задать себе вопрос о том, не является ли это чувство недостаточной любви просто субъективным ощущением.

В конечном итоге, родителям следует уважать индивидуальность каждого ребенка и давать им возможность пройти свой собственный путь в жизни. Только тогда можно избежать неправильных ожиданий и конфликтов в семье, искажающих представление о том, кто из детей любим больше или меньше.

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