Певица Диана Арбенина заявила, что гордится своим сыном: "Наша порода"

Певица Диана Арбенина рассказала о достоинствах своего сына

Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина рассказала, что её сын дал ей повод для гордости.

Фото: https://www.instagram.com/_diana_arbenina by Инстаграм Дианы Арбениной is licensed under public doman

Диана Арбенина разместила в "Инстаграме"* фото в обнимку с 14-летним сыном. Она похвалила наследника за достойное поведение.

"Сынок! Ты молодец, даже в несправедливой ситуации нашёл в себе силы остаться благородным. Наша порода. Горжусь", — написала певица под снимком.

У Дианы Арбениной двое детей — это двойняшки Марта и Артём. Они родились в 2010 году. Имя отца наследников она держит в тайне.

Ранее певец Григорий Лепс поздравил свою 17-летнюю дочь с днём рождения.

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