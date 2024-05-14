Певица Диана Арбенина заявила, что гордится своим сыном: "Наша порода"

Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина рассказала, что её сын дал ей повод для гордости.
Диана Арбенина разместила в "Инстаграме"* фото в обнимку с 14-летним сыном. Она похвалила наследника за достойное поведение.
"Сынок! Ты молодец, даже в несправедливой ситуации нашёл в себе силы остаться благородным. Наша порода. Горжусь", — написала певица под снимком.
У Дианы Арбениной двое детей — это двойняшки Марта и Артём. Они родились в 2010 году. Имя отца наследников она держит в тайне.
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