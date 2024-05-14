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На Дальнем Востоке студентов-стоматологов обучают на интерактивных тренажёрах, которые симулируют пациента с различными заболеваниями зубов

На Дальнем Востоке студентов-стоматологов обучают на интерактивных тренажёрах

0:56
Здоровье

Студенты-стоматологи из Тихоокеанского государственного медицинского университета обучаются на улучшенных интерактивных "фантомах".

На Дальнем Востоке студентов-стоматологов обучают на интерактивных тренажёрах
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Обучение проходит на 6 новых компьютерных тренажёрах, которые симулируют пациента с различными проблемами зубов.

"Студент, работающий на таком тренажёре, через сенсорный экран учится общаться с пациентом: опрашивает его, выбирает необходимые инструменты и приступает к лечению”, — рассказал директор института стоматологии ТГМУ Минздрава России Юрий Первов.

Подобное оборудование должно помочь студентам отработать необходимые в их будущей работе навыки. А компьютерная программа затем даёт оценку правильности поставленного диагноза и точности совершённых студентами движений.

Тренажёры помогают будущим стоматологам развить мышечную память и уверенность в правильности действий.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
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