На Дальнем Востоке студентов-стоматологов обучают на интерактивных тренажёрах, которые симулируют пациента с различными заболеваниями зубов

На Дальнем Востоке студентов-стоматологов обучают на интерактивных тренажёрах

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Студенты-стоматологи из Тихоокеанского государственного медицинского университета обучаются на улучшенных интерактивных "фантомах".

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Обучение проходит на 6 новых компьютерных тренажёрах, которые симулируют пациента с различными проблемами зубов.

"Студент, работающий на таком тренажёре, через сенсорный экран учится общаться с пациентом: опрашивает его, выбирает необходимые инструменты и приступает к лечению”, — рассказал директор института стоматологии ТГМУ Минздрава России Юрий Первов.

Подобное оборудование должно помочь студентам отработать необходимые в их будущей работе навыки. А компьютерная программа затем даёт оценку правильности поставленного диагноза и точности совершённых студентами движений.

Тренажёры помогают будущим стоматологам развить мышечную память и уверенность в правильности действий.