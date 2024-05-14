Жадность "ИрАэро" сгубила: авиакомпании пришлось предстать перед судом за навязывание страховок

На сайте авиакомпании "ИрАэро" обнаружены нарушения, связанные с навязыванием обязательной страховки и платы за выбор мест в самолете, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. Поводом для проверки стала информация, полученная от Банка России о систематических нарушениях.
В результате инспекции Роспотребнадзор обратился в суд с иском о защите прав потребителей, что привело к изменению политики авиакомпании в отношении предустановленного согласия на страхование и выбор мест при онлайн-бронировании билетов. Суд постановил, что действия "ИрАэро" были незаконными, и потребовал от компании информировать пассажиров о решении суда в пунктах предоставления услуг.
В ведомстве подчеркнули, что авиакомпания не может обязывать пассажиров покупать дополнительные услуги, включая страхование. Клиентам должна быть предоставлена возможность самостоятельно выбирать эти опции.
Представители "ИрАэро" воздержались от комментариев, указав на отсутствие официального решения суда на момент комментирования.
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