В Москве найдена самая дешёвая квартира рядом с метро — узнайте, сколько за неё просят

Самая дешёвая квартира рядом с метро в столице стоит 5,5 миллиона рублей, пишет "Лентра.ру", в распоряжении которой оказалось исследование "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы".
Справедливости ради, 31-метровая однушка на первом этаже двухэтажного дома 1963 года постройки не совсем у метро. Добраться до неё можно пешком от станции МЦД-4 "Апрелевка".
Жильё, которое действительно у метро, — квартира на первом этаже пятиэтажки, возведённой в 1965 году, в Пресненском районе столицы за 10,3 миллиона рублей. В непосредственной близости — станция БКЛ "Шелепиха".
По состоянию на апрель в ассортименте агентства — 2,3 тысячи однокомнатных объектов, расположенных до 10 минут пешком от метро, больше всего — в Юго-Восточном административном округе.
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