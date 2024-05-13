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В Москве найдена самая дешёвая квартира рядом с метро — узнайте, сколько за неё просят

Самая дешёвая квартира рядом с метро в Москве стоит 5,5 млн ₽

1:02
Недвижимость

Самая дешёвая квартира рядом с метро в столице стоит 5,5 миллиона рублей, пишет "Лентра.ру", в распоряжении которой оказалось исследование "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы".

Самая дешёвая квартира рядом с метро в Москве стоит 5,5 млн ₽
Фото: Управа района Чертаново Северное города Москвы is licensed under Public domain

Справедливости ради, 31-метровая однушка на первом этаже двухэтажного дома 1963 года постройки не совсем у метро. Добраться до неё можно пешком от станции МЦД-4 "Апрелевка".

Жильё, которое действительно у метро, — квартира на первом этаже пятиэтажки, возведённой в 1965 году, в Пресненском районе столицы за 10,3 миллиона рублей. В непосредственной близости — станция БКЛ "Шелепиха".

По состоянию на апрель в ассортименте агентства — 2,3 тысячи однокомнатных объектов, расположенных до 10 минут пешком от метро, больше всего — в Юго-Восточном административном округе.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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