Вычислена однозначная корреляция между интернетом и благополучием: Сеть делает людей счастливыми

Интернет делает своих пользователей на 8,5% благополучнее, установили учёные

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные опровергли широко распространённые предрассудки о вреде интернета, основываясь на сугубо научном подходе. Результатами исследования они поделились в Technology, Mind and Behaviour, пишет в понедельник The Guardian.

Фото: Defense Visual Information Distribution Service by Staff Sgt. Jamal D. Sutter is licensed under Public Domain Dedication

"Наш анализ — это первая попытка проверить, связаны ли доступ к интернету, доступ к мобильному интернету и регулярное использование интернета с благополучием на глобальном уровне", — объясняет профессор Эндрю Пшибильски из Оксфордского университета.

По его словам, все предыдущие исследования не отличались высоким качеством и ограничивались Сверенной Америкой и Европой.

Совместно с доктором Матти Вуорре из Тилбургского университета в Нидерландах профессор проанализировал данные около 2,4 миллиона человек старше 15 лет из 168 стран, собранные с 2006 по 2021 год. При этом учитывались доход, образование, состояние здоровья, семейный статус и другие факторы.

У 84,9% участников исследования доступ в интернет оказывал положительное влияние на благополучие, у 0,4% — отрицательное, 14,7% — статистически не значимое.

Исследователи не смогли выявить причину и следствие, но установили, что показатели удовлетворённости жизнью на 8,5% выше у тех, у кого есть доступ в интернет.

Эксперты оценили это исследование с некоторым скепсисом — по их мнению, недостаточно учитывались негативные факторы онлайн-среды, такие как буллинг и секс-вымогательство.