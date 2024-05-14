Вычислена однозначная корреляция между интернетом и благополучием: Сеть делает людей счастливыми

Учёные опровергли широко распространённые предрассудки о вреде интернета, основываясь на сугубо научном подходе. Результатами исследования они поделились в Technology, Mind and Behaviour, пишет в понедельник The Guardian.
"Наш анализ — это первая попытка проверить, связаны ли доступ к интернету, доступ к мобильному интернету и регулярное использование интернета с благополучием на глобальном уровне", — объясняет профессор Эндрю Пшибильски из Оксфордского университета.
По его словам, все предыдущие исследования не отличались высоким качеством и ограничивались Сверенной Америкой и Европой.
Совместно с доктором Матти Вуорре из Тилбургского университета в Нидерландах профессор проанализировал данные около 2,4 миллиона человек старше 15 лет из 168 стран, собранные с 2006 по 2021 год. При этом учитывались доход, образование, состояние здоровья, семейный статус и другие факторы.
У 84,9% участников исследования доступ в интернет оказывал положительное влияние на благополучие, у 0,4% — отрицательное, 14,7% — статистически не значимое.
Исследователи не смогли выявить причину и следствие, но установили, что показатели удовлетворённости жизнью на 8,5% выше у тех, у кого есть доступ в интернет.
Эксперты оценили это исследование с некоторым скепсисом — по их мнению, недостаточно учитывались негативные факторы онлайн-среды, такие как буллинг и секс-вымогательство.
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