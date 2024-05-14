Подрыв "Северных потоков" может стоить британским страховщикам 400 млн евро: оператор требует компенсацию за каждую нитку

Оператор "Северного потока": каждая нить газопровода застрахована отдельно

1:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

Компания Nord Stream AG, эксплуатирующая газопровод "Северный поток" и предъявившая иски британским страховщикам Lloyd’s of London и Arch Insurance, напомнила, что две линии газопровода были запущены в разные времена. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление оператора газопровода, направленное в Высокий суда Лондона 2 мая.

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Таким образом, аргументирует оператор, на каждую линию должен распространяться отдельный лимит в 200 млн евро, а общая сумма компенсации составляет до 400 млн евро.

В заявлении, направленном в Высокий суд Лондона, Nord Stream указывает, что полисы страхования покрывают все возможные риски, включая военные действия, гарантируя компенсацию за физическое повреждение газопровода в любых условиях. Также отмечается, что страхование включает возможный ущерб от действий государственных органов.

По данным Financial Times, страховщики оспаривают объем возможных страховых выплат и указывают на установленный в июле 2020 года лимит, предусматривающий максимальное покрытие в размере 200 млн евро на год для каждой линии, независимо от количества страховых случаев. Согласно их мнению, взрывы на "Северном потоке" в 2022 году могли быть вызваны в результате военного конфликта, и поскольку произошли одновременно, ущерб рассматривается как одно происшествие, что существенно влияет на объем страховых выплат.

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