В МТС рассказали о развитии конкурента Tik-Tok

Российский аналог Tik-Tok постепенно набирает обороты

1:00 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

Компания МТС инвестировала в развитие NUUM — сервиса, который призван стать аналогом TikTok. Руководитель проекта Наталья Братчикова рассказала о его развитии.

Фото: flickr.com by Ulises Hernandez Pino/Corporación ApropiACYT is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

По итогам апреля, ежемесячная аудитория NUUM превысила 5,2 миллиона уникальных пользователей. На платформе зарегистрировано 40 тысяч авторов, из которых 33-35 тысяч — это непрофессиональные блогеры. Кроме того, в сообществе, где авторы не только публикуют контент, но и создают конкурсы, тренды и другое, состоит 1 тысяча человек. Для сравнения, в России у TikTok таких авторов было более 3000 человек. По словам Натальи Братчиковой, формирование команды NUUM началось в апреле прошлого года. Сейчас над сервисом работают более 300 человек. Контентная команда включает 40 человек, из которых 10 ранее работали в TikTok.