В МТС рассказали о развитии конкурента Tik-Tok

Компания МТС инвестировала в развитие NUUM — сервиса, который призван стать аналогом TikTok. Руководитель проекта Наталья Братчикова рассказала о его развитии.
По итогам апреля, ежемесячная аудитория NUUM превысила 5,2 миллиона уникальных пользователей. На платформе зарегистрировано 40 тысяч авторов, из которых 33-35 тысяч — это непрофессиональные блогеры. Кроме того, в сообществе, где авторы не только публикуют контент, но и создают конкурсы, тренды и другое, состоит 1 тысяча человек. Для сравнения, в России у TikTok таких авторов было более 3000 человек. По словам Натальи Братчиковой, формирование команды NUUM началось в апреле прошлого года. Сейчас над сервисом работают более 300 человек. Контентная команда включает 40 человек, из которых 10 ранее работали в TikTok.
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