Какое домашнее животное спасет человека от стресса: эффект похож на таблетку

Эксперты рассказали, как собаки помогают со стрессом

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Помощь, которую предоставляют собаки своим владельцам, может быть незаметной, но она невероятно важна.

Фото: openverse.org by motleypixel is licensed under CC BY 2.0.

Исследования показывают, что собаки способствуют снижению стресса и улучшению психического здоровья у человека. Когда человек гладит своего питомца, уровень кортизола, гормона стресса, уменьшается.

Играя с собакой и обучая её новым командам, у человека увеличивается выработка окситоцина, гормона любви.

Собаки также оказывают помощь в лечении посттравматического стрессового расстройства. Исследования показали, что терапия с участием домашних животных помогает уменьшить симптомы у большинства пациентов и даже сократить количество принимаемых медикаментов.

К тому же, ежедневные прогулки с собакой обеспечивают владельцам свежий воздух и физическую активность, независимо от их желания.

Прогулки на свежем воздухе улучшают здоровье, заряжают энергией и повышают настроение.