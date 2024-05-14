Какое домашнее животное спасет человека от стресса: эффект похож на таблетку

Помощь, которую предоставляют собаки своим владельцам, может быть незаметной, но она невероятно важна.
Исследования показывают, что собаки способствуют снижению стресса и улучшению психического здоровья у человека. Когда человек гладит своего питомца, уровень кортизола, гормона стресса, уменьшается.
Играя с собакой и обучая её новым командам, у человека увеличивается выработка окситоцина, гормона любви.
Собаки также оказывают помощь в лечении посттравматического стрессового расстройства. Исследования показали, что терапия с участием домашних животных помогает уменьшить симптомы у большинства пациентов и даже сократить количество принимаемых медикаментов.
К тому же, ежедневные прогулки с собакой обеспечивают владельцам свежий воздух и физическую активность, независимо от их желания.
Прогулки на свежем воздухе улучшают здоровье, заряжают энергией и повышают настроение.
Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".