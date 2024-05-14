В Кремле озвучили темы российско-китайских переговоров в мае

Стали известны примерные темы переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина.
В Кремле сообщили, что лидеры России и Китая подробно обсудят вопросы всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.
Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют обменяться мнениями по наиболее важным международным и региональным проблемам. По итогам переговоров будет подписано Совместное заявление глав государств и ряд двусторонних документов.
Кроме того, лидеры примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между странами и открытия Годов культуры России и Китая. В рамках программы также запланирована встреча Владимира Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Также Владимир Путин посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвёртого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.
15 — 17 мая состоится государственный визит Владимира Путина в Китай. Это будет его первая зарубежная поездка после президентских выборов 2024 года и триумфального переизбрания.
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