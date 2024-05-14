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Строгие и стильные: топ-5 причесок, выбираемых успешными женщинами

Пять причесок, которые предпочитают уверенные в себе женщины

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Образ успешной женщины, особенно в мире кино, часто определяется ее внешним видом. Деловые леди предпочитают носить костюмы с брюками и жакетами или строгие юбки средней длины, дополняя их тщательно подобранными рубашками. Еще одним ключевым элементом их стиля является стрижка, которая должна выражать серьезность и профессионализм. Вот несколько типичных причесок, которые часто выбирают деловые женщины.

Пять причесок, которые предпочитают уверенные в себе женщины
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Боб с четким срезом: эта стрижка идеально отражает внутреннюю силу и уверенность, оставляя впечатление серьезности.
  • Длинные локоны: романтичные кудри часто выбираются деловыми женщинами, так как они придают образу немного мягкости и разнообразия.
  • Удлиненный боб с боковым пробором: этот вариант стрижки предпочтителен для многих, поскольку он сочетает в себе практичность с элегантностью.
  • Удлиненное пикси: хотя стрижка пикси считается одним из фаворитов, ее общий вид зависит от того, как она стилизуется и укладывается.
  • Длинные волосы: конский хвост с длинными волосами также является популярным выбором среди бизнес-леди в кино. Этот стиль легко ухаживать и придает образу аккуратности и строгости.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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