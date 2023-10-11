Мировые центробанки бьют рекорды по скупке золота. К чему-то готовятся?

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральные банки многих государств мира бьют рекорды по скупке золота, отмечает американская холдинговая компания State Street, на данные которой ссылается издание Business Insider.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

В первой половине 2023 года ими было суммарно закуплено уже 387 тонн золота, после покупки "беспрецедентных" 1083 тонн за весь прошлый год.

По мнению аналитиков State Street, тенденция обусловлена желанием центральных банков разных стран укрепить балансы и увеличить ликвидность без увеличения кредитного риска. Вероятно, это сохранится в будущем, "учитывая сегодняшние растущие экономические и геополитические риски".

А кроме того, отмечает Business Insider, эта тенденция "является частью более широкого международного движения, известного как дедолларизация, направленного на уменьшение зависимости от доллара в торговле и инвестициях после того, как США воспользовались превосходством доллара для введения экономических санкций против некоторых стран".

"Китай и Россия возглавили антидолларовую кампанию, в результате которой группа стран БРИКС также взвесила перспективу создания общей валюты", — отмечает издание.

Многие аналитики отмечают, что дедолларизация является свершившимся фактом. И на то, что многие центробанки стали гораздо больше средств выделять на скупку золота, тоже ранее обращали внимание и эксперты, и пресса.

Впрочем, надо отметить, что дедолларизация — процесс небыстрый и займёт годы. Сейчас доллар по-прежнему является основной валютой в международных расчётах.

Да, его доля падает, а того же юаня растёт. Но на американскую валюту по-прежнему приходится более 80 процентов расчётов, тогда как на юань — порядка 4,5 процентов.

Доля евро составляет порядка шести процентов, но вот перспективы валюты Евросоюза в международных расчётах и в самом деле весьма туманны, учитывая экономический спад в странах сообщества.

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