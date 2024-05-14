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Кошка бегает по всему дому: каковы причины вселения беса

Эксперты рассказали, почему кошка бегает по дому

2:28
Зоосфера » Кошки

Кошки — это удивительные существа, обладающие как нежностью, так и игривостью, и иногда их поведение может быть совершенно непредсказуемым.

Эксперты рассказали, почему кошка бегает по дому
Фото: Wikipedia by allen watkin is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Часто кошки начинают неожиданно мчаться по дому, озадачивая или даже раздражая своих владельцев. Но что заставляет кошку так бегать и что это означает?

Причин подобного поведения может быть несколько, и они зависят от возраста, характера, здоровья кошки и условий её содержания. Вот основные из них:

  • Избыток энергии: кошки много спят — от 12 до 16 часов в сутки, так что в моменты бодрствования они могут быть особенно активными. Бег по дому помогает им растрачивать энергию, тренироваться и развлекаться, особенно это характерно для молодых кошек и котят.
  • Инстинкт охотника: будучи хищниками, кошки сохраняют охотничий инстинкт. Даже сытые и довольные, они могут гоняться за мнимой добычей или движущимися объектами, такими как игрушки или насекомые, удовлетворяя свою потребность в охоте.
  • Одиночество: некоторые породы кошек очень привязаны к людям и плохо переносят одиночество. Если кошка долго остаётся одна, она может начать метаться по дому, чтобы снять стресс или привлечь внимание.
  • Желание внимания и игры: кошки любят внимание и общение, как с другими кошками, так и с людьми. Они могут бегать по квартире, чтобы показать желание играть или получить ласку.
  • Поведение после туалета: иногда кошки бегают по дому после похода в лоток, возможно, из-за чувства лёгкости или гордости. Также это может быть способом сбросить напряжение или избавиться от следов на шерсти.
  • Здоровье: бег после туалета может быть признаком боли или дискомфорта, связанных с инфекциями или проблемами с пищеварением, что требует внимания ветеринара.
  • Состояние лотка: кошки чувствительны к чистоте своего туалета и могут отказаться от его использования, если он грязный или переполнен.

Эти причины беготни кошки по квартире могут быть разными и не всегда требуют вмешательства. Если ваша кошка здорова и счастлива, её активность — это просто проявление её характера и энергии. Но если есть подозрения на здоровье или поведенческие проблемы, лучше обратиться за помощью к специалисту.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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