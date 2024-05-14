В Бурятии мужчина дошёл до Верховного суда и взыскал со страховой компании более полумиллиона рублей за ДТП

Житель Бурятии отсудил у страховщика более 500 тысяч рублей

1:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Житель Бурятии подал иск в суд, требуя от страховой компании выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей и дополнительный штраф, равный 50% от суммы, после того как получил серьезные травмы в результате ДТП. Об этом сообщает Байкал-Daily.

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На момент аварии автомобиль виновника аварии не был застрахован по гражданской ответственности.

Районный суд удовлетворил иск частично, присудив мужчине 360 250 рублей, но отказал в выплате штрафа.

Не согласившись с вердиктом, пострадавший обратился в Верховный суд с просьбой пересмотреть решение и присудить штраф в полном размере. Апелляционная инстанция, пересмотрев дело, посчитала, что первоначальный отказ в выплате штрафа был неправомерен, и присудила истцу штраф в размере 180 125 рублей (50% от присужденной компенсации), отклонив просьбу ответчика о снижении штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

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