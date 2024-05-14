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В Бурятии мужчина дошёл до Верховного суда и взыскал со страховой компании более полумиллиона рублей за ДТП

Житель Бурятии отсудил у страховщика более 500 тысяч рублей

1:14
Страхование

Житель Бурятии подал иск в суд, требуя от страховой компании выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей и дополнительный штраф, равный 50% от суммы, после того как получил серьезные травмы в результате ДТП. Об этом сообщает Байкал-Daily.

Житель Бурятии отсудил у страховщика более 500 тысяч рублей
Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under public domain

На момент аварии автомобиль виновника аварии не был застрахован по гражданской ответственности.

Районный суд удовлетворил иск частично, присудив мужчине 360 250 рублей, но отказал в выплате штрафа.

Не согласившись с вердиктом, пострадавший обратился в Верховный суд с просьбой пересмотреть решение и присудить штраф в полном размере. Апелляционная инстанция, пересмотрев дело, посчитала, что первоначальный отказ в выплате штрафа был неправомерен, и присудила истцу штраф в размере 180 125 рублей (50% от присужденной компенсации), отклонив просьбу ответчика о снижении штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Ранее эксперт рассказал, что делать автовладельцу, если в машину врезался грузовик.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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