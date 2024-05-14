Почему ваш питомец не понимает наказания: узнайте, как правильно воспитать собаку

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Как правильно наказывать собаку: справедливо и доходчиво

1:26
Зоосфера » Собаки

Для домашних животных не все поступки человека понятны. Например, если наказать провинившегося кота или собаку через несколько часов, они вообще не поймут, за что их наказали.

Как правильно наказывать собаку: справедливо и доходчиво
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

С собаками это может привести к ухудшению отношений, и восстановить дружбу будет непросто.

Разберемся, каким способом наказания собаки можно считать правильным.

Собака должна понимать, что не все ее действия нравятся хозяину. И, несмотря на мнение защитников животных, дисциплина необходима.

Однако физическое наказание не сделает собаку послушнее. Такие животные часто становятся пугливыми, и страх нередко заставляет их нападать первыми.

Поэтому наказание должно быть справедливым.

Хозяин, прежде чем начинать воспитание, должен убедиться, что питомец его понимает. Тогда есть шанс, что собака будет воспринимать человека как лидера, и не возникнет побочных эффектов.

На осознанное отношение собаки к наказанию можно рассчитывать, если "возмездие" последовало сразу после проступка.

Чем больше времени проходит, тем меньше вероятность, что питомец усвоит урок. Животное должно понимать, что хозяин не одобряет его поступков и поощрения не будет. Важно найти подход к питомцу, но нельзя наказывать его физически или кричать на собаку.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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