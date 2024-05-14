Иммунолог поделился необычным методом профилактики рака

Иммунолог Рейс э Соуза: витамин D поможет в профилактике рака

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Руководитель британской иммунобиологической лаборатории Каэтану Рейс э Соуза сообщил 3 мая о новом и необычном способе профилактики рака.

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Согласно его заявлению, витамин D может оказаться эффективным в профилактике рака. Он отметил, что исследования на мышах подтверждают этот факт, однако это не исключает возможности использования данного препарата для предотвращения рака и у людей.

"Найденные нами данные стали неожиданностью — витамин D может регулировать микробиом кишечника, создавая благоприятные условия для размножения бактерий, повышающих иммунитет к раку", — сообщил специалист.

При этом не совсем ясно, почему витамин D способствует улучшению кишечного микробиома, но если найдут ответ на этот вопрос, появится больше возможностей для изучения влияния фермента на иммунитет.