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Россия накопила рекордный золотозапас в резервах

1:17
Экономика

По итогам 2022 года объём золотых резервов России составил 2332 тонны. Этот показатель стал рекордом с 2000 года, когда Всемирный совет по золоту (WGCW) начал отслеживать данную статистику.

Россия накопила рекордный золотозапас в резервах
Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

В 2000 году объём золотых резервов страны составлял 384 тонны.

По данным прошлого года, Россия занимает пятое место по объёму золотозапаса среди стран мира. Большие запасы драгметалла: у США (8133 тонны), Германии (3355 тонн), Италии (2451 тонна) и Франции (2436 тонн).

Увеличение запасов было обоснованно нестабильной геополитической ситуацией. По словам аналитика ФГ "Финам" Александра Потавина, золото — надёжная инвестиция.

"Это очень специфический вид активов. Оно не приносит дивидендов и купонов, у него повышенные требования к хранению, также металл имеет ограниченную ликвидность. Однако оно может выручить, когда финансирование из прочих источников затруднено", — цитируют эксперта "Известия".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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