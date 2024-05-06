Любопытный юридический казус происходит в Нижнем Новгороде. Серийный убийца Радик Тагиров обжалует пожизненный срок в Нижнем Новгороде.
Жалобы будут рассмотрены 4-м Апелляционным судом в Нижнем Новгороде. Тагиров был осужден за 30 убийств, три покушения на убийство и 30 разбойных нападений на пожизненное заключение. Жалобы с делами в суд еще не отправлены.
Тагиров и его адвокат не согласны с приговором и сроком и планируют добиться смягчения наказания.
В этом контексте интересно сравнить российскую систему правосудия с американской. В США в одном из штатов недавно после многих лет заключения убийцу жены священника казнили путём удушения азотом.
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.