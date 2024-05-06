В Нижнем Новгороде рассмотрят апелляцию на пожизненный приговор убийце 30 человек

Убийца 30 старушек просит отменить ему пожизненный срок

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Любопытный юридический казус происходит в Нижнем Новгороде. Серийный убийца Радик Тагиров обжалует пожизненный срок в Нижнем Новгороде.

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Жалобы будут рассмотрены 4-м Апелляционным судом в Нижнем Новгороде. Тагиров был осужден за 30 убийств, три покушения на убийство и 30 разбойных нападений на пожизненное заключение. Жалобы с делами в суд еще не отправлены.

Тагиров и его адвокат не согласны с приговором и сроком и планируют добиться смягчения наказания.

В этом контексте интересно сравнить российскую систему правосудия с американской. В США в одном из штатов недавно после многих лет заключения убийцу жены священника казнили путём удушения азотом.