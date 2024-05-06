Юран прокомментировал уход из "Пари НН"

Сергей Юран: не думал, что уйду после поражения от "Ахмата"

0:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший главный тренер фк "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран прокомментировал свой уход из клуба.

Фото: commons.wikimedia.org by Артур Стабулниекс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Руководство клуба его уволило после поражения от клуба "Ахмат".

По словам Юрана, которые приводит "СЭ", он не ожидал такого поворота событий.

"Да, проиграли, опустились на одну строчку вниз — на 11-е место. Это уже потом, когда прилетел в Москву начала появляться информация", — сказал тренер.

Уточним, что поражение от "Ахмата" стало для клуба шестым подряд.