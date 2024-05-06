Юран прокомментировал уход из "Пари НН"

Бывший главный тренер фк "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран прокомментировал свой уход из клуба.
Руководство клуба его уволило после поражения от клуба "Ахмат".
По словам Юрана, которые приводит "СЭ", он не ожидал такого поворота событий.
"Да, проиграли, опустились на одну строчку вниз — на 11-е место. Это уже потом, когда прилетел в Москву начала появляться информация", — сказал тренер.
Уточним, что поражение от "Ахмата" стало для клуба шестым подряд.
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