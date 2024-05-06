Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Истребитель VISTA прошёл испытания на базе ВВС США "Эдвардс" с участием ИИ
Ветеринары рассказали, почему кошки любят есть пластик
Убийца 30 старушек просит отменить ему пожизненный срок
Семье участника СВО отказали в выплате за дом, повреждённый паводком
Франция ужесточает правила субсидирования для китайских электромобилей
Бесплатный труд для звезд: откровения стилиста Пугачевой и Киркорова
Говорим о посадке томатов
В Петербурге запущены речные трамвайчики
Маринад для шашлыка на минеральной воде: отличный рецепт для нежного мяса
Кому пойдет на пользу редис, а кому не стоит увлекаться

Диетологи рассказали, кому нельзя есть редис

1:09
Здоровье

Редис — полезный корнеплод, но он подходит далеко не всем. В статье мы расскажем, кому полезно есть редис, а кому стоит ограничить его в своем рационе.

Диетологи рассказали, кому нельзя есть редис
Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кому полезно есть редис

Редис обладает отличными детоксикационными свойствами. Это значит, что овощ очищает кровь от вредных и ненужных веществ.

Кроме того, редис чрезвычайно богат такими полезными веществами, как витамин С, фолиевая кислота, а также витамины группы В, калий, фосфор, железо, магний и другие витамины. Овощ улучшает работу иммунной и нервной систем.

Кому нельзя есть редис

Следует быть осторожным при употреблении редиса, если у вас есть камни в желчном пузыре. Дело в том, что овощ увеличивает выработку желчи.

Кроме того, редис нельзя употреблять при обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при панкреатите и желчнокаменной болезни и других заболеваниях и расстройствах желудочно-кишечного тракта. В этом случае лучше всего проконсультироваться с лечащим врачом.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Для садоводов: как формировать шар из петунии?

Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.

Делимся советами любителям петунии
Сулейман неспроста назвал первую жену Махидевран: значение имени поняли только турки
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
У мужских кустов клубники урожая будет меньше, чем у женских
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров" Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Лобио по упрощённому рецепту: готовится из консервированной фасоли
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Последние материалы
Франция ужесточает правила субсидирования для китайских электромобилей
Бесплатный труд для звезд: откровения стилиста Пугачевой и Киркорова
Говорим о посадке томатов
В Петербурге запущены речные трамвайчики
Маринад для шашлыка на минеральной воде: отличный рецепт для нежного мяса
Горячий масляный маникюр: роскошный уход для ногтей, не выходя из дома
Сергей Юран: не думал, что уйду после поражения от "Ахмата"
Диетологи рассказали, кому нельзя есть редис
ХАМАС готов выпустить израильских заложников в обмен на прекращение огня
Эксперт: детская страховка в летний период сэкономит семейный бюджет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников