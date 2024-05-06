Кому пойдет на пользу редис, а кому не стоит увлекаться

Диетологи рассказали, кому нельзя есть редис

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Редис — полезный корнеплод, но он подходит далеко не всем. В статье мы расскажем, кому полезно есть редис, а кому стоит ограничить его в своем рационе.

Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кому полезно есть редис

Редис обладает отличными детоксикационными свойствами. Это значит, что овощ очищает кровь от вредных и ненужных веществ.

Кроме того, редис чрезвычайно богат такими полезными веществами, как витамин С, фолиевая кислота, а также витамины группы В, калий, фосфор, железо, магний и другие витамины. Овощ улучшает работу иммунной и нервной систем.

Кому нельзя есть редис

Следует быть осторожным при употреблении редиса, если у вас есть камни в желчном пузыре. Дело в том, что овощ увеличивает выработку желчи.

Кроме того, редис нельзя употреблять при обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при панкреатите и желчнокаменной болезни и других заболеваниях и расстройствах желудочно-кишечного тракта. В этом случае лучше всего проконсультироваться с лечащим врачом.