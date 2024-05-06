Кому пойдет на пользу редис, а кому не стоит увлекаться

Редис — полезный корнеплод, но он подходит далеко не всем. В статье мы расскажем, кому полезно есть редис, а кому стоит ограничить его в своем рационе.
Редис обладает отличными детоксикационными свойствами. Это значит, что овощ очищает кровь от вредных и ненужных веществ.
Кроме того, редис чрезвычайно богат такими полезными веществами, как витамин С, фолиевая кислота, а также витамины группы В, калий, фосфор, железо, магний и другие витамины. Овощ улучшает работу иммунной и нервной систем.
Следует быть осторожным при употреблении редиса, если у вас есть камни в желчном пузыре. Дело в том, что овощ увеличивает выработку желчи.
Кроме того, редис нельзя употреблять при обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при панкреатите и желчнокаменной болезни и других заболеваниях и расстройствах желудочно-кишечного тракта. В этом случае лучше всего проконсультироваться с лечащим врачом.
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